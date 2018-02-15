Каррера: «Про водку была шутка. Нас будут греть наши болельщики»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера во время предматчевого флеш-интервью поделился ожиданиями от встречи с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Мы увидим на поле, насколько готовы к этой игре. Мы прошли зимнюю подготовку, провели товарищеские матчи с сильными командами. Эти встречи не были нацелены на победу, сегодня увидим, как мы готовы к сезону.

Почему на поле выйдет Кутепов, а не Боккетти? Это технический и тактический выбор.

Взял ли я водку в раздевалку? Про водку была шутка. Нас будут греть наши болельщики».

С составами команд вы можете ознакомиться здесь.