«Шальке» продлил контракт с «почти идеальным футболистом» Шепфом

«Шальке» объявил о продлении контракта с полузащитником Алессандро Шепфом, который в последнее время появлялся в составе гельзенкирхенцев все чаще. Новое соглашение действует до 2021 года.

После подписания договора наставник «Шальке» Доменеко Тедеско назвал хавбека «почти идеальным футболистом», который любит много бегать и играть технично.

Шепф присоединился к команде посреди сезона 2015/16, за это время провел 68 матчей и забил 11 голов во всех турнирах.

Напомним, что в конце января «Шальке» повторно арендовал защитника «Челси» Бабу Рахмана.