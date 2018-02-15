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Глушаков: «Не забиваешь ты – забивают тебе»

вчера, 23:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Капитан «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком», которая завершилась поражением «красно-белых» со счетом 1:3:

«Не забиваешь ты – забивают тебе. У кого-то где-то были индивидуальные ошибки, это понятно. Есть над чем работать. Но ничего не потеряно. Есть ответный матч и окончательный результат будет известен уже после второй игры.

Что произошло в раздевалке после первого тайма? Ничего такого. Просто ребята поговорили между собой и все. Тренер ничего в принципе не говорил. Плюс-минус.

После замены ушел в раздевалку, потому что каждый футболист себя уважает и хочет играть. Я был расстроен. Хотели играть. Было видно, что у меня присутствовало желание и силы. Но я понимаю, что есть другие футболисты, которым тоже надо давать играть. Ничего такого».

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 01:13
Глушаков: не наливаешь - не выпиваешь!
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
сегодня в 01:11
Тренироваться надо было в Москве, а не в Сочах.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 01:04
"Не забиваешь ты - получаешь три", а вообще при всем уважении к болельщикам Спартака, боюсь на "Сан-Мамес" картина будет похожей...
13 RUS
13 RUS
сегодня в 00:53
Перепарил Ден зулусов,привыкли к теплу
vistory
vistory
сегодня в 00:30
Меньше бухать надо и париться в бане, а научиться забивать.
azures
azures
сегодня в 00:27
Забивают сколько хотят тебе, потому что ты не умеешь забивать.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 00:09
Дедушка Рейнгольд был прав!
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 00:06
Денис, я понимаю, что 80% вины за поражение лежит на Реброве, который был абсолютно не готов к ЛЕ. Тем не менее, умудриться вылететь из ЛЕ с первой игры, это надо постараться.
Драйв у вас был только до первого гола в ваши же ворота, потом больше хаоса, нежели целеустремленных атак.
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
сегодня в 00:04
походу Селихов не приходит на тренировки,поверить в то что кто то может быть хуже Реброва я не могу
Zak11
Zak11
сегодня в 00:04
Денис, 3 момента - 3 гола у Атлетика. Просто провалили игру.
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