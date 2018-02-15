Глушаков: «Не забиваешь ты – забивают тебе»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком», которая завершилась поражением «красно-белых» со счетом 1:3:

«Не забиваешь ты – забивают тебе. У кого-то где-то были индивидуальные ошибки, это понятно. Есть над чем работать. Но ничего не потеряно. Есть ответный матч и окончательный результат будет известен уже после второй игры.

Что произошло в раздевалке после первого тайма? Ничего такого. Просто ребята поговорили между собой и все. Тренер ничего в принципе не говорил. Плюс-минус.

После замены ушел в раздевалку, потому что каждый футболист себя уважает и хочет играть. Я был расстроен. Хотели играть. Было видно, что у меня присутствовало желание и силы. Но я понимаю, что есть другие футболисты, которым тоже надо давать играть. Ничего такого».