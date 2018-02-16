Каррера: «Я хотел изменить игру, потому и заменил Глушакова»

Итальянский наставник «Спартака» Массимо Каррера объяснил решение снять с игры против «Атлетика» полузащитника Дениса Глушакова, чтобы заменить его новичком команды Софьяном Ханни:

«Я заменил Глушакова не потому, что он был не готов, а так как хотел изменить игру. Мы пожали друг другу руки, и он ушел в раздевалку, потому что было холодно. Я полностью уважаю Глушакова, как и всех игроков, но я должен делать изменения исходя из того, что происходит на поле, это полностью моя ответственность.

Мы хотели не пропустить в сегодняшнем матче, но нас наказали за собственные ошибки.

Роша? Я беру на себя ответственность за выбор игроков, у нас на скамейке могло быть только 18 человек. Нигде не говорилось, что если Роши нет в заявке, то я считаю его плохим игроком».

Матч закончился победой коллектива из Бильбао.

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