Роджерс: «Думаю, все заметили, что „Селтик“ играл против топ-команды»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал домашнюю победу над «Зенитом» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы:

«Очень хорошая победа, это была выдающаяся игра. „Селтику“ противостояла топ-команда - думаю, все обратили внимание. Но большую часть матча мы контролировали игру. С точки зрения тактики мы были превосходны.

Я также доволен тем, какой характер проявили футболисты, сыграв спокойно и сконцентрированно. Сегодня мы были очень зрелыми. Отличная комбинация завершилась фантастическим ударом. Сначала своё мастерство показал Мусонда, а затем Каллум Макгрегор блестяще завершил эту атаку. Выдающаяся техника.

Мы получили преимущество перед ответной встречей. Очень важно, что нам удалось не пропустить сегодня. Мы знаем, что можем забить и в ответном матче. К тому же соперник наверняка будет больше атаковать и оставлять свободные зоны.

Выйти в следующий раунд будет непросто, но мы обеспечили себе хорошие шансы».