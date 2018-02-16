Йерай Альварес: «Никогда в жизни не играл в такой холод! Но „Атлетик“ заслуженно победил»

Защитник «Атлетика» Йерай Альварес после выездной победы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спартаком» (3:1) отметил тяжёлые погодные условия:

«Никогда в жизни не играл в такой холод! Но не могу сказать, что он создал нам серьёзные проблемы. Мы были настолько сконцентрированы на игре, что просто не заметили мороза (смеётся). „Спартак“ начал игру агрессивно, и нам пришлось серьёзно поработать в обороне. Гол Адуриса подоспел очень вовремя. Мы провели хороший матч и заслуженно победили.

Тем не менее, задача выхода в следующий раунд ещё не решена. Нам нужно с таким же настроем провести ответный матч и на „Сан-Мамесе“ тоже одержать победу».