Червиченко: «Без Джикии, вероятно, ничего хорошего в ближайшее время „Спартак“ не ждёт»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко связывает поражение красно-белых от «Атлетика» в Лиге Европы (1:3) с потерей основного центрального защитника московской команды Георгия Джикии:

«Думаю, что причиной неудачного первого тайма была как раз проблема Джикии. Единственный на все 100% квалифицированный центральный защитник выбыл – и в обороне начался полный разлад. Эти проблемы „Спартак“ не смог компенсировать игрой в атаке, поскольку команда у басков довольно грамотная. Москвичи пытались создавать моменты, атака у команды приличная, но помогать партнёрам должны и защитники игрой на своей половине поля. Замены Джикии нет и, вероятно, ничего хорошего в ближайшее время „Спартак“ не ждёт.

В целом команда двигалась неплохо. „Спартак“ играл так, как играл и прежде. Просто если раньше в обороне было понадёжнее, а впереди многое получалось за счёт креатива, то сегодня не нашлось человека, который бы подчищал. А по игре и скорости этот „Спартак“ не отличался от самого себя периода прошлого октября-ноября.

Думаю, вряд ли у команды есть шансы пройти в 1/8 финала. „Спартак“ пытался организовать что-то вроде навала, но в итоге в конце встречи нарвался на выход один на один, и этот блестящий момент не использовал игрок „Атлетика“. Счёт мог быть и 1:4, но даже при 1:3 в гостях красно-белым забивать нужно не два, а три, и я не думаю, что такую задачу можно будет реализовать в Стране Басков. Думаю, европейская эпопея „Спартака“ завершилась, пора попрощаться с еврокубками и закрыть эту тему до следующего сезона».