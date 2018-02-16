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Червиченко: «Без Джикии, вероятно, ничего хорошего в ближайшее время „Спартак“ не ждёт»

сегодня, 05:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко связывает поражение красно-белых от «Атлетика» в Лиге Европы (1:3) с потерей основного центрального защитника московской команды Георгия Джикии:

«Думаю, что причиной неудачного первого тайма была как раз проблема Джикии. Единственный на все 100% квалифицированный центральный защитник выбыл – и в обороне начался полный разлад. Эти проблемы „Спартак“ не смог компенсировать игрой в атаке, поскольку команда у басков довольно грамотная. Москвичи пытались создавать моменты, атака у команды приличная, но помогать партнёрам должны и защитники игрой на своей половине поля. Замены Джикии нет и, вероятно, ничего хорошего в ближайшее время „Спартак“ не ждёт.

В целом команда двигалась неплохо. „Спартак“ играл так, как играл и прежде. Просто если раньше в обороне было понадёжнее, а впереди многое получалось за счёт креатива, то сегодня не нашлось человека, который бы подчищал. А по игре и скорости этот „Спартак“ не отличался от самого себя периода прошлого октября-ноября.

Думаю, вряд ли у команды есть шансы пройти в 1/8 финала. „Спартак“ пытался организовать что-то вроде навала, но в итоге в конце встречи нарвался на выход один на один, и этот блестящий момент не использовал игрок „Атлетика“. Счёт мог быть и 1:4, но даже при 1:3 в гостях красно-белым забивать нужно не два, а три, и я не думаю, что такую задачу можно будет реализовать в Стране Басков. Думаю, европейская эпопея „Спартака“ завершилась, пора попрощаться с еврокубками и закрыть эту тему до следующего сезона».

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Все комментарии
ziborock
ziborock
сегодня в 12:20
Переобувается на ходу)
Червиченко (год назад): «Джикия — не соответствует уровню «Спартака»)))
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 11:15
спартак и с Джикией ничего не ждет, кроме позора.
mat73
mat73
сегодня в 10:56
Как это ни странно, но спокойное взвешенное вью от червиченки!
LOpp
LOpp
сегодня в 10:38
вылез червяк со своим важным мнением
FERIS
FERIS
сегодня в 10:14
Мдааа обо...лись по полной тарасовские игруны)
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 09:28
ПОСЛЕДНИЕ 95 ЛЕТ СПАРТАК В ЕВРОКУБКАХ НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ ЖДЕТ, БУГАГА
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 08:21
В чемпионате им Максимович поможет, а Кутепова давно сливать надо. Никчёмный он
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил cska plus
сегодня в 08:20
Уж н же цска подкалывать Спартак. Будем объективными-вы сами еле выстояли против самого слабого соперника, который попался нашим командам
13 RUS
13 RUS
сегодня в 07:12
Да и с Джикией 0-7
cska plus
cska plus
сегодня в 06:34
Вечные причины, то без негра спартак ничего хорошего не ждёт, то теперь без грузина, короче полный позор.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:23
Может после этого матча у Кутепова с лица сойдёт самоуверенная ухмылочка. Вчера он был король привозов. Интересно, что "главный тренер" сборной подумал? Если есть чем, конечно).
kust07
kust07
сегодня в 05:36
Без Джикии проходной двор
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