«Селтик» одержал первую с 2004 года победу на стадии плей-офф в евротурнире

Победа над «Зенитом» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0) стала для «Селтика» первой после марта 2004 года, добытой на стадии плей-офф еврокубка. Тогда шотландский клуб с таким же счётом обыграл «Барселону» в 1/8 финала Кубка УЕФА. Единственный гол на свой счёт записал Алан Томпсон.

1 - Celtic’s victory over Zenit was their first win at the knockout stage of any European competition since they beat Barcelona 1-0 in March 2004, courtesy of an Alan Thompson winner (excl. playoffs). Memorable. pic.twitter.com/IUrazoyoC1