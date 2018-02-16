Сарри: «„Наполи“ выглядел очень разочаровывающе»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри был очень разочарован игрой своей команды в первом домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Лейпцига» (1:3):
«„Наполи“ выглядел очень разочаровывающе. Мы провели этот матч не с должным отношением к клубу и его истории. Так что это очень разочаровывающий результат.
Отношение к игре всегда должно быть правильным. Вы можете проиграть, можете победить, но менталитет должен оставаться неизменным. Сегодня я увидел на поле команду, которая словно пришла на работу. Никакого энтузиазма, страсти, никакой сосредоточенности. Всё это плохой знак для нашего менталитета. Мы носим футболку „Наполи“, и к ней нужно относиться с уважением. Я опустошён тем, что увидел.
Надеюсь, случившееся не будет иметь серьёзных последствий, но оно доказывает, что мы не являемся зрелой командой. Сегодня мы вышли на поле с пустыми батарейками.
Было бы издевательством над футболистами сказать им, что Лига Европы так же важна для них, как и чемпионат Италии. Игроки могут различать ложь. Но это не означает, что мы можем играть вот так».
Может ты лет 15 назад болел за Реал, когда Наполи был командой "лифта", между Серией А и Б.
Может ты лет 15 назад болел за Реал, когда Наполи был командой "лифта", между Серией А и Б.
Думаю твой стаж от силы года с 2010.
Думаю твой стаж от силы года с 2010.
Пока что мы наблюдаем перевоплощение, в несвойственную для тебя манеру общения. Где ты откровенно уступаешь более маститым коллегам)
Не забудь добавить: Наполи Чемпион.
Пока что мы наблюдаем перевоплощение, в несвойственную для тебя манеру общения. Где ты откровенно уступаешь более маститым коллегам)
Не забудь добавить: Наполи Чемпион.
А что там, кстати, как дела у орлят в ЛЕ, поделись?
А что там, кстати, как дела у орлят в ЛЕ, поделись?