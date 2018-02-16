Сарри: «„Наполи“ выглядел очень разочаровывающе»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри был очень разочарован игрой своей команды в первом домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Лейпцига» (1:3):

«„Наполи“ выглядел очень разочаровывающе. Мы провели этот матч не с должным отношением к клубу и его истории. Так что это очень разочаровывающий результат.

Отношение к игре всегда должно быть правильным. Вы можете проиграть, можете победить, но менталитет должен оставаться неизменным. Сегодня я увидел на поле команду, которая словно пришла на работу. Никакого энтузиазма, страсти, никакой сосредоточенности. Всё это плохой знак для нашего менталитета. Мы носим футболку „Наполи“, и к ней нужно относиться с уважением. Я опустошён тем, что увидел.

Надеюсь, случившееся не будет иметь серьёзных последствий, но оно доказывает, что мы не являемся зрелой командой. Сегодня мы вышли на поле с пустыми батарейками.

Было бы издевательством над футболистами сказать им, что Лига Европы так же важна для них, как и чемпионат Италии. Игроки могут различать ложь. Но это не означает, что мы можем играть вот так».