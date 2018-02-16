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Сарри: «„Наполи“ выглядел очень разочаровывающе»

сегодня, 06:17
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 3Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри был очень разочарован игрой своей команды в первом домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Лейпцига» (1:3):

«„Наполи“ выглядел очень разочаровывающе. Мы провели этот матч не с должным отношением к клубу и его истории. Так что это очень разочаровывающий результат.

Отношение к игре всегда должно быть правильным. Вы можете проиграть, можете победить, но менталитет должен оставаться неизменным. Сегодня я увидел на поле команду, которая словно пришла на работу. Никакого энтузиазма, страсти, никакой сосредоточенности. Всё это плохой знак для нашего менталитета. Мы носим футболку „Наполи“, и к ней нужно относиться с уважением. Я опустошён тем, что увидел.

Надеюсь, случившееся не будет иметь серьёзных последствий, но оно доказывает, что мы не являемся зрелой командой. Сегодня мы вышли на поле с пустыми батарейками.

Было бы издевательством над футболистами сказать им, что Лига Европы так же важна для них, как и чемпионат Италии. Игроки могут различать ложь. Но это не означает, что мы можем играть вот так».

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Все комментарии
Klose_Miro
Klose_Miro ответил Nickolai S
сегодня в 14:18
Если ты взрослый парень, то соответственно футболом должен был интересоваться еще с давних времен. Поэтому и спросил.
Может ты лет 15 назад болел за Реал, когда Наполи был командой "лифта", между Серией А и Б.
Nickolai S
Nickolai S ответил Klose_Miro
сегодня в 14:06
Klose_Miro:
И если в разговоре коснулись темы возраста, хотелось бы узнать сколько лет ты болеешь за Наполи?) Думаю твой стаж от силы года с 2010.
Это как-то влияет на степень искренности и качество "боления"? Тем более, что жизненный цикл любой команды в плане состава, стиля игры (читай, поколение) как раз к этим цифрам и приближается.
Nickolai S
Nickolai S ответил Klose_Miro
сегодня в 14:05
Klose_Miro:
Ну видишь, зачем тогда порицать за "неадекватность" кого либо, если ты уже сам перекрасился в иные цвета? Пока что мы наблюдаем перевоплощение, в несвойственную для тебя манеру общения. Где ты откровенно уступаешь более маститым коллегам) Не забудь добавить: Наполи Чемпион.
Очень скоро мне не придётся ванговать о чемпионстве, не переживай. Мне пора уже молоко за вредность на производстве бесплатно выдавать. Тебе, конечно, пох, но всё же, знаешь почему Наполи? Потому что здорово наблюдать, как буквально из небытия выросла сумасшедшая формация, которая рвёт шаблоны и ломает устои. При весьма ограниченных ресурсах, заметь. У команды есть мечта, они планомерно к ней идут, это ли не прекрасно?А насчёт смены риторики, почитай мои первые комментарии, кстати, нейтральные дальше некуда.
Klose_Miro
Klose_Miro ответил Nickolai S
сегодня в 13:52
И если в разговоре коснулись темы возраста, хотелось бы узнать сколько лет ты болеешь за Наполи?)
Думаю твой стаж от силы года с 2010.
Klose_Miro
Klose_Miro ответил Nickolai S
сегодня в 13:50
Ну видишь, зачем тогда порицать за "неадекватность" кого либо, если ты уже сам перекрасился в иные цвета?
Пока что мы наблюдаем перевоплощение, в несвойственную для тебя манеру общения. Где ты откровенно уступаешь более маститым коллегам)
Не забудь добавить: Наполи Чемпион.
Nickolai S
Nickolai S ответил Klose_Miro
сегодня в 13:41
Klose_Miro:
Хочешь поговорить по существу? Тогда снимай личину жирного, аггро троля. Пока ты недостоин дабы с тобой вести серьезные диалоги.
Начинается. Когда, равно как и ювентини, снимете с себя маску чванливости и жлобства, тогда и поговорим. А до тех пор только и остаётся, что агрить и троллить вас.
Klose_Miro
Klose_Miro ответил Nickolai S
сегодня в 13:38
Хочешь поговорить по существу? Тогда снимай личину жирного, аггро троля. Пока ты недостоин дабы с тобой вести серьезные диалоги.
Nickolai S
Nickolai S ответил Klose_Miro
сегодня в 13:34
Klose_Miro:
Болельщик Неаполя, рассуждает о "мухах" . Никакой гигиены
Увы, это всё, что ты можешь ответить. Содержательно и по существу. Где-то сегодня то ли в комментах то ли в статье наткнулся на фразу, что, мол, у Лацио тренер-ребёнок, и ведут они себя как дети. Очень метко, как оказывается. И сливают по-детски непринуждённо. И болелы у них, похоже, такие же. Пустобрехи и дети.
А что там, кстати, как дела у орлят в ЛЕ, поделись?
Klose_Miro
Klose_Miro ответил Nickolai S
сегодня в 12:51
Болельщик Неаполя, рассуждает о "мухах" . Никакой гигиены
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 12:07
Побеждает - плохо. Проигрывает - плохо. Вы уж определитесь, лицемеры, вам мух или котлет?
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 11:53
Слили кубок Италии, теперь Европы. И наплевать на престиж страны, на рейтинг УЕФА- скудди подавай! Надеюсь и там пролетят с помощью гоббов!
juvenale
juvenale
сегодня в 09:10
Физрук и повелитель бенвенет я надеюсь,что ты ещё и в чи полетишь,ведь твоя команда ничего не заслуживает
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