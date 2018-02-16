Гаттузо: «„Милан“ мог сыграть и лучше. Честно говоря, я даже немного зол»

Наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо, несмотря на разгром «Лудогорца» в первом гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы (3:0), не был полностью доволен выступлением своих подопечных:

«Я бы не назвал это идеальным выступлением, поскольку мы могли сыграть и лучше, несмотря на то, что еврокубковые матчи всегда трудны.

Я не считаю, что счёт отражает содержание матча, потому что мы могли бы выступить намного лучше. Честно говоря, я даже немного зол из-за того, что мы должным образом не развивали свои атаки. Что меня успокаивает, так это растущая уверенность в команде даже среди тех, кто играет не так часто. Я хочу, чтобы все были в форме и боевой готовности, когда их вызовут на поле.

Должен поблагодарить ребят, потому что, несмотря на все мои претензии, я вижу, что они полны энтузиазма».