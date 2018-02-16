Венгер: «Ротация в ответной игре с „Эстерсундом“ будет минимальной»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвёл итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Эстерсундом» (3:0), а также подчеркнул, что не собирается применять серьёзную ротацию в ответной встрече, несмотря на то, что через три дня после неё состоится финальный матч Кубка Лиги против «Манчестер Сити»:

«Не думаю, что буду применять большую ротацию. Я попытаюсь снова одержать победу. Возможно, небольшая ротация и будет применена. Сыграет пара человек, не выступавших в первом матче, а один-двое отдохнут.

Полагаю, что мы неплохо адаптировались к [искусственному] полю. Соперник, казалось, поначалу действовал осторожно, и мы воспользовались этим, взяв игру под свой контроль и открыв счёт.

При счёте 2:0 после перерыва было очень важно не пропустить. Во втором тайме были шансы забить ещё гол-другой, но как только мы сделали счёт 3:0, то перестали давить и спокойно довели матч до победы».