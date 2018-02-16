Индзаги: «„Лацио“ не заслуживал поражения»

Наставник «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал гостевое поражение своей команды от «Стяуа» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы:

«„Лацио“ не воспользовался своими многочисленными голевыми моментами, но, к счастью, у нас ещё есть ответная встреча. И я думаю, что если мы покажем такую же игру, то победим.

С точки зрения голов и результатов, это непростой период для нас. Но не с точки зрения нашей игры, потому что сегодня мы не заслуживали поражения. Команда сделала то, что и должна была сделать. Жаль только, что, несмотря на это, мы проиграли. Это поражение станет для нас хорошим уроком, но мы знаем, что при такой игре у „Лацио“ будут хорошие шансы на выход в следующий раунд.

Если бы была возможность переиграть матч, я бы выставил тот же состав. Жаль, что мы не добились гола, которого заслужили. Это неподходящий для первого раунда исход. Теперь „Лацио“ нужно забивать и нельзя пропускать, но мы способны это сделать».