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Индзаги: «„Лацио“ не заслуживал поражения»

сегодня, 07:30
ФКСБЛоготип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)1 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Наставник «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал гостевое поражение своей команды от «Стяуа» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы:

«„Лацио“ не воспользовался своими многочисленными голевыми моментами, но, к счастью, у нас ещё есть ответная встреча. И я думаю, что если мы покажем такую же игру, то победим.

С точки зрения голов и результатов, это непростой период для нас. Но не с точки зрения нашей игры, потому что сегодня мы не заслуживали поражения. Команда сделала то, что и должна была сделать. Жаль только, что, несмотря на это, мы проиграли. Это поражение станет для нас хорошим уроком, но мы знаем, что при такой игре у „Лацио“ будут хорошие шансы на выход в следующий раунд.

Если бы была возможность переиграть матч, я бы выставил тот же состав. Жаль, что мы не добились гола, которого заслужили. Это неподходящий для первого раунда исход. Теперь „Лацио“ нужно забивать и нельзя пропускать, но мы способны это сделать».

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Все комментарии
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 13:55
Надо было со старта основу ставить. Тогда бы не проиграли. Теперь шансы на проход Лацио оцениваются , как 1,83 против 2,04 у румын.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 11:43
Цыгане ворота заколдовали. Перекладины, вынос с линии, три буллита...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:03
Это пустяк для вас
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
сегодня в 08:07
Опять спад пошел,что то полоса черная возвращается...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:34
Тем интереснее вторая игра.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 07:32
Для середняка сериала нормально все))
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