Хацкевич: «Приоритет киевского „Динамо“ — чемпионат Украины»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением об упущенной победе киявлян в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с АЕКом:

«Удалось забить на чужом поле, но не получилось довести игру до победы. Нужно было использовать контратаки, сильнее играть. Во втором тайме мы больше позиционно оборонялись. Владение мячом было больше у команды соперника. Первую игру ребята выдержали, с каждой игрой мы должны прибавлять.

Денис Гармаш начал очень низко садиться, Буяльский играл выше. Счет вроде бы и устраивал, но хотелось более активной игры, особенно в первом тайме, что делала тройка: Шепелев, Буяльский и Гармаш. Во втором тайме было тяжелее, но это была первая игра.

У нас есть небольшая проблема — три человека пропускают игру с „Олимпиком“. Конечно, будет ротация. Приоритет у нас — чемпионат Украины, мы не имеем права терять очки. Завтра будем готовиться к „Олимпику“, а после этого — к ответной игре».