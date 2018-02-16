Полузащитник «Реала» Тони Кроос встал на защиту своего наставника Зинедина Зидана и ответил критикам, считающим, что 45-летнему специалисту пора покидать Мадрид:

«Вокруг команды вроде „Реала“ всегда будет много споров, когда дела идут не так хорошо. Зидан выиграл 8 титулов за 2 года — этого более чем достаточно.

Мы пережили сложный период, но в последние недели вышли на более высокий уровень. Уверен, что мы будем и дальше успешно двигаться вперед.

Победа над ПСЖ очень важна, ведь Лига чемпионов — единственный турнир, который мы еще можем выиграть».