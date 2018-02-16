Мане: «Никогда не сомневался, что могу помочь „Ливерпулю“»

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане вернул себе прекрасную форму, а в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» отличился хет-триком. Сенегалец рад возможности вновь помочь своей команде:

«Откровенно говоря, я безумно рад, что удалось забить три гола. Это было сделать сложно, но таков футбол, случается.

Никогда не сомневался, что могу помочь команде, и никогда не прекращал усердной ежедневной работы на тренировках.

Впереди нас ждут еще более важные матчи, так что мы должны к ним хорошенько подготовиться».