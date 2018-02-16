Мхитарян: «„Арсеналу“ нельзя отступать, надо побеждать в каждой игре»

«Арсенал» трижды забил «Эстерсунду» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, хотя временами шведы создавали «канонирам» трудности. Полузащитник лондонцев Генрих Мхитарян подвел итоги встречи:

«Вроде бы это была их первая игра после перерыва. У „Арсенала“ сезон продолжается, мы играем и набираемся практики. Но должен признать, что у них очень хорошая команда, они стремятся показать свой талант и способности, но мы быстро забили два гола, и это помогло.

Нельзя отступать, „Арсеналу“ необходимо побеждать в каждой игре, а уже потом узнаем, куда удалось добраться».