Симеоне: «„Атлетико“ показал прекрасный футбол. Я доволен»

«Атлетико» из Лиги чемпионов вылетел в Лигу Европы, но имеет все шансы успешно продвигаться по турниру, ведь в первом матче 1/16 финала разгромил в гостях «Копенгаген». Рулевой «матрасников» Диего Симеоне подвел итоги встречи:

«Я полностью доволен нашим выступлением. Мы развязали себе руки, когда сравняли счет, и в целом показали прекрасную игру.

„Копенгаген“ пошел вперед, как мы и ожидали, и забил гол, на который рассчитывал. Важнее всего, что мы справились.

Гризманн выступил так, как мы и привыкли в последнее время. „Атлетико“ часто комбинировал, такой футбол подходит Антуану, он в хорошей форме».