Аллегри призывал игроков «Ювентуса» играть, как «Наполи»

Американская компания Netflix запустила серию документальных видео о «Ювентусе». В одном из эпизодов наставник «бьянконери» Массимилиано Аллегри во время тренировки кричал своим подопечным:

«Ну же, пасуйте, пасуйте! Давайте играть, как „Наполи“!

В атаке они делают три вещи! Работают в треугольнике: выходит Инсинье, Гамшик ищет пространство, затем выбегает Мертенс и замыкает треугольник. Так вот, нам надо его разломать!»

В тот день Аллегри готовил «Ювентус» к матчу Серии А с «Наполи». План сработал, туринцы одержали победу со счетом 1:0. Гол забил Гонсало Игуаин.