Аллегри призывал игроков «Ювентуса» играть, как «Наполи»

Американская компания Netflix запустила серию документальных видео о «Ювентусе». В одном из эпизодов наставник «бьянконери» Массимилиано Аллегри во время тренировки кричал своим подопечным:
«Ну же, пасуйте, пасуйте! Давайте играть, как „Наполи“!
В атаке они делают три вещи! Работают в треугольнике: выходит Инсинье, Гамшик ищет пространство, затем выбегает Мертенс и замыкает треугольник. Так вот, нам надо его разломать!»
В тот день Аллегри готовил «Ювентус» к матчу Серии А с «Наполи». План сработал, туринцы одержали победу со счетом 1:0. Гол забил Гонсало Игуаин.
Если бы у вас в доме так воняло отходами, которые годами не подлежат утилизации, заиграли бы как сборная всех времен, лишь бы по скорее продать себя и сменить прописку
Если бы у вас в доме так воняло отходами, которые годами не подлежат утилизации, заиграли бы как сборная всех времен, лишь бы по скорее продать себя и сменить прописку