Во время ЧМ-2018 за порядком будут следить полицейские из 32 стран-участников

Накануне ЧМ-2018 будет создан центр международного полицейского сотрудничества. По информации пресс-центра МВД РФ, во время мундиаля в России за правопорядком будут следить полицейские из 32 стран-участников:

«Личный состав будет сформирован из сотрудников правоохранительных органов всех 32 стран-участников крупнейшего футбольного форума, а также Катара - организатора ЧМ-2022. Предполагается, что в июне в Россию прибудут около 150 полицейских из стран-участников чемпионата мира.

Часть из них будет постоянно дислоцироваться на базе центра в качестве офицеров связи, другие в составе мобильных групп будут выполнять задачи по охране правопорядка в городах, где пройдут матчи их национальных сборных».