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Во время ЧМ-2018 за порядком будут следить полицейские из 32 стран-участников

сегодня, 13:04

Накануне ЧМ-2018 будет создан центр международного полицейского сотрудничества. По информации пресс-центра МВД РФ, во время мундиаля в России за правопорядком будут следить полицейские из 32 стран-участников:

«Личный состав будет сформирован из сотрудников правоохранительных органов всех 32 стран-участников крупнейшего футбольного форума, а также Катара - организатора ЧМ-2022. Предполагается, что в июне в Россию прибудут около 150 полицейских из стран-участников чемпионата мира.

Часть из них будет постоянно дислоцироваться на базе центра в качестве офицеров связи, другие в составе мобильных групп будут выполнять задачи по охране правопорядка в городах, где пройдут матчи их национальных сборных».

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 13:33
Робокоп тоже приедет?
Игорь Копытько
Игорь Копытько
сегодня в 13:29
мы своих прокормить не можем с голоду пухнут а тут еще чужих подвезут!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:26
Правильно, пусть свои охраняют
Foxes
Foxes
сегодня в 13:23
А наши ФСБ будут следить за ними.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Казанский
сегодня в 13:17
Казанский:
Наши на лошадях,африканцы на слонах,новозеландцы на страусах будут контролировать периметр стадиона?))
А вот хотелось бы на это реально посмотреть))))
piercman
piercman
сегодня в 13:16
чувствую, повяжут много спартачей, при попытке проноса.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Казанский
сегодня в 13:14
Казанский:
Наши на лошадях,африканцы на слонах,новозеландцы на страусах будут контролировать периметр стадиона?))
Ну в Новой Зеландии страусов нет))))От туда будет патрулировать Братство кольца во главе с Гендальфом-больше просто некому .
Казанский
Казанский
сегодня в 13:08
Наши на лошадях,африканцы на слонах,новозеландцы на страусах будут контролировать периметр стадиона?))
Faustello
Faustello
сегодня в 13:05
Наверняка все црушники!!! буду у армейцев выпытывать в чём сила красной армии )))
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