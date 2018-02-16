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Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд ЮнФонбет1.54.156.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл СитиФонбет1.17716
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УЕФА назвал команду недели Лиги Европы

сегодня, 13:14

УЕФА включил полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша в команду недели Лиги Европы. Напомним, португалец отметился хет-триком в матче 1/16 финала с «Ниццей».

Помимо него в символическую сборную вошли: вратарь Давид Оспина («Арсенал», Англия), защитники Начо Монреаль, Калум Чемберс (все - «Арсенал», Англия), Люка Эрнандес («Атлетико», Испания), Штефан Лайнер («Ред Булл Зальцбург», Австрия), полузащитники Каллум МакГрегор («Селтик», Шотландия), Бруну Фернандеш («Спортинг», Португалия), Андре Шюррле («Боруссия» Дортмунд, Германия), нападающие Миши Батшуайи («Боруссия» Дортмунд, Германия) и Тимо Вернер («Лейпциг», Германия).

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:17
Ману заслуженно!!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:15
НЕ ВИЖУ КУТЕПОВА С РЕБРОВЫМ !!!
ГЫ-ГЫ
ALIEV AA
ALIEV AA
сегодня в 14:14
Фернандеш красавчик, как рукой положил со штрафного.
m40
m40 ответил ДСА
сегодня в 14:11
ДСА:
2 Фернандеша в сборной, было бы здорово если бы было 2 Березуцких или 2 Миранчука.
Вместо ответить, нажал на жалобу. Извини, ДСА.

Хотел написал про мечту одного комментатора, который мечтал чтобы в сборной одновременно вышли Березуцкие и Комбаровы. Прикольно было бы если к ним добавились Миранчуки
амурец
амурец ответил cska.78
сегодня в 14:11
cska.78:
Да, 7 числа хотел выкупится, они мне сказали, что я выкупался 9 января, поэтому кнопки выкупа нет!
ужас
Сережа за ЦСКА
Сережа за ЦСКА
сегодня в 14:07
Человек удивляет с очень положительной стороны. В сборную на ЧМ должен поехать!
ДСА
ДСА
сегодня в 14:06
2 Фернандеша в сборной, было бы здорово если бы было 2 Березуцких или 2 Миранчука.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 14:06
Не поставить в сборную недели никого из народной свинофермы ! Ужас ! Я бы Кутепова не глядя туда вписал. Или Комбарова. Честное слово !
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ПерекатиПоле
сегодня в 14:03
ПерекатиПоле:
Там за Селтик 3-4 зулуса бегали, к ним присмотритесь. А то у вас уже был МакГиди, загубили карьеру парню. Единственно чему научился - двери ломать.
Любезный, а хочешь я тебе приведу список из 26 фамилий, тех, кому Зенит загубил карьеру? Или сам вспомнишь?
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:03
Фернандеш зверь. В 32 года играет как 20 летний. Обрел второе дыхание.
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 14:02
Сегодня , до 23 :59 еще можно оставить свой выбор на голосование
на лучших болельщиков команд РФПЛ на соккере сезона 2017/18.
И потом всё. Стоп голосование. Желающие могут отметиться ...
и оставить свои личные предпочтения по следующей ссылочке )
https://www.soccer.ru/blogs/record/1034625
VIPded
VIPded
сегодня в 13:59
Акинфеев более заслужил место в рамке, нежели Оспина.
kust07
kust07
сегодня в 13:53
Фернандеш молорик! красава
cska.78
cska.78 ответил амурец
сегодня в 13:44
амурец:
а после выкупа только через месяц можно опять это сделать?
Да, 7 числа хотел выкупится, они мне сказали, что я выкупался 9 января, поэтому кнопки выкупа нет!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил MALOVAR
сегодня в 13:42
Там за Селтик 3-4 зулуса бегали, к ним присмотритесь.
А то у вас уже был МакГиди, загубили карьеру парню.
Единственно чему научился - двери ломать.
Egorium
Egorium
сегодня в 13:40
Нет ни одного спартаковца, или они полным составом вошли в группу позора ЛЕ УЕФА?
Igo0rek
Igo0rek ответил MALOVAR
сегодня в 13:37
Это просто в Зените Мейвезера не было))
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 13:36
Вместо Вернера я бы поставил 37 летнего дедушку, который показал российскому чемпиону кто он по жизни
И вместо Оспины Игоря. Тот его отбитый пенальти, по сути, на игру не повлиял бы никак)
амурец
амурец ответил cska.78
сегодня в 13:36
cska.78:
У тебя наверное месяц не прошел с последнего выкупа, поэтому и кнопки нет! Спроси у модеров тут, они ответят!https://www.soccer.ru/game/league/1016346.shtml
а после выкупа только через месяц можно опять это сделать?
cska.78
cska.78 ответил cska vperiod
сегодня в 13:33
cska vperiod:
Обьясни как выкупить бан, этот сайт новый, где профиль искать?
У тебя наверное месяц не прошел с последнего выкупа, поэтому и кнопки нет!
Спроси у модеров тут, они ответят!
https://www.soccer.ru/game/league/1016346.shtml
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 13:33
МакГрегор молодец ,рад за парня ,надобы присмотреться к нему
cska vperiod
cska vperiod ответил cska.78
сегодня в 13:32
cska.78:
Два Фернандеша :) Московскому поздравления :)
Обьясни как выкупить бан, этот сайт новый, где профиль искать?
амурец
амурец ответил cska.78
сегодня в 13:31
cska.78:
Два Фернандеша :) Московскому поздравления :)
не наш не в тему
Athletic de Bilbao
Athletic de Bilbao
сегодня в 13:28
Где Ариц Адурис?
cska.78
cska.78
сегодня в 13:28
Два Фернандеша :) Московскому поздравления :)
амурец
амурец
сегодня в 13:23
а я бы включил ещё Балотелли всё же два мяча Локомотиву, вон какую то Бруну за гол Астане и то включили, да и Мак Грегор забил не великому клубу
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 13:21
Где покорители Атлетика?
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