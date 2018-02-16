УЕФА назвал команду недели Лиги Европы

УЕФА включил полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша в команду недели Лиги Европы. Напомним, португалец отметился хет-триком в матче 1/16 финала с «Ниццей».
Помимо него в символическую сборную вошли: вратарь Давид Оспина («Арсенал», Англия), защитники Начо Монреаль, Калум Чемберс (все - «Арсенал», Англия), Люка Эрнандес («Атлетико», Испания), Штефан Лайнер («Ред Булл Зальцбург», Австрия), полузащитники Каллум МакГрегор («Селтик», Шотландия), Бруну Фернандеш («Спортинг», Португалия), Андре Шюррле («Боруссия» Дортмунд, Германия), нападающие Миши Батшуайи («Боруссия» Дортмунд, Германия) и Тимо Вернер («Лейпциг», Германия).
Полузащитник @fclokomotiv Мануэл Фернандеш - в Команде недели #ЛигаЕвропы! 💪💪💪 pic.twitter.com/TBMjHXBG8Y— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 16 февраля 2018 г.
И вместо Оспины Игоря. Тот его отбитый пенальти, по сути, на игру не повлиял бы никак)
И вместо Оспины Игоря. Тот его отбитый пенальти, по сути, на игру не повлиял бы никак)