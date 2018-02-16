Хайнкес: «Я уверен, что Нойер выступит на чемпионате мира»

Вратарь Мануэль Нойер остается последним футболистом в лазарете «Баварии». Впрочем, именитый кипер предполагает, что вернется на поле в этом сезоне. Наставник мюнхенцев Юпп Хайнкес сообщил, что торопиться незачем:

«Мы не давим на него. Ограничений по времени нет, нет дедлайна.

Лично я уверен, что Мануэль сыграет за „Баварию“ и выступит на чемпионате мира, но тут уж должен решать он и врачи. Нойер не может позволить себе риск, и я не думаю, что станет.

Я множество раз видел, как Мануэль работает с физиотерапевтами, он добивается необычайных успехов. Он в хорошем психологическом состоянии и прогрессирует».