Буффон намекнул, что может продолжить карьеру в другом клубе

40-летний голкипер Джанлуиджи Буффон не хочет быть обузой для «Ювентуса», но будет готов сменить клуб, если решит еще поиграть:

«Уйти в другой клуб не будет проблемой. Такое уже случалось дважды, я сбился с курса и не хотел больше играть в „Ювентусе“.

К счастью, обстоятельства изменились, и я остался в Турине».