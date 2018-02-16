Буффон намекнул, что может продолжить карьеру в другом клубе

40-летний голкипер Джанлуиджи Буффон не хочет быть обузой для «Ювентуса», но будет готов сменить клуб, если решит еще поиграть:
«Уйти в другой клуб не будет проблемой. Такое уже случалось дважды, я сбился с курса и не хотел больше играть в „Ювентусе“.
К счастью, обстоятельства изменились, и я остался в Турине».
40 лет человеку.
Всего, чего мог достичь -достиг.
Многократный чемпион Италии, многократный обладатель Кубка и Суперкубка Италии.
Многократно лучший вратарь всего на свете.
Чемпион мира, в конце концов.
Да и бабла нагреб немало.
Что еще нужно, какой другой клуб, зачем??
Уходить нужно в зените славы, и это лучший уход, который только может быть..
Пора.
И именно сейчас (по завершении текущего сезона).
40 лет человеку.
Всего, чего мог достичь -достиг.
Многократный чемпион Италии, многократный обладатель Кубка и Суперкубка Италии.
Многократно лучший вратарь всего на свете.
Чемпион мира, в конце концов.
Да и бабла нагреб немало.
Что еще нужно, какой другой клуб, зачем??
Уходить нужно в зените славы, и это лучший уход, который только может быть..
Пора.
И именно сейчас (по завершении текущего сезона).