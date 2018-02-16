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Буффон намекнул, что может продолжить карьеру в другом клубе

вчера, 17:00

40-летний голкипер Джанлуиджи Буффон не хочет быть обузой для «Ювентуса», но будет готов сменить клуб, если решит еще поиграть:

«Уйти в другой клуб не будет проблемой. Такое уже случалось дважды, я сбился с курса и не хотел больше играть в „Ювентусе“.

К счастью, обстоятельства изменились, и я остался в Турине».

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:35
может быть если только китайцы возьмут или какой нибудь клуб из ФНЛ, вообще то надо заканчивать играть пока его ещё считают типа лучшим
773sergeytank
773sergeytank
вчера в 23:50
В Каррарезе, будет сочетать владельца и вратаря))
баск
баск
вчера в 22:09
Неужели еще не наигрался?..

40 лет человеку.
Всего, чего мог достичь -достиг.
Многократный чемпион Италии, многократный обладатель Кубка и Суперкубка Италии.
Многократно лучший вратарь всего на свете.
Чемпион мира, в конце концов.
Да и бабла нагреб немало.
Что еще нужно, какой другой клуб, зачем??

Уходить нужно в зените славы, и это лучший уход, который только может быть..
Пора.
И именно сейчас (по завершении текущего сезона).
Apsny
Apsny ответил Colchoneros
вчера в 21:14
Colchoneros:
Пора вешать перчатки на гвоздь!
Я б так не сказал.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:06
Тоже вариант
Selim Yavuz
Selim Yavuz
вчера в 20:55
Если еще решит поиграть,то нужно будет конечно же сменить клуб
shur
shur
вчера в 19:35
...да голы от Тотенхэма показательны в плане возраста и реакции кипера.Первый гол,уж полетел сломя голову вперед,решай вопрос,а не вались беспомощно на газон,второй гол,поставил стенку,момент удара всё видел,дернулся,купился в другую сторону,а потом и заглотил,старость не радость,пора Буф на почёт!!!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 19:06
Пора вешать перчатки на гвоздь!
dimagas1
dimagas1
вчера в 19:02
В МЛС тебя примут.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 18:54
Я думаю Буффон поступит правильно если перейдет в другую команду если возьмут
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:27
Буффон совершит большую ошибку, если не закончит карьеру по окончании сезона.
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:15
иди на тренера
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:20
Акела постарел.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 17:06
В родной Парме?
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