Ди Франческо: «„Рома“ уже начинает думать о матче с „Шахтером“»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Удинезе» в чемпионате Италии.



«Думаю, мне придется прибегнуть к ротации, поскольку нам еще играть с „Шахтером“ в Лиге чемпионов. Сейчас, вроде бы, все в строю. Посмотрим, что можно будет сделать. Безусловно, мы хотим показать хороший футбол и при этом добиться положительного результата. Иногда мы хорошо начинаем матч и плохо заканчиваем. Иногда наоборот. Хотелось бы весь матч провести на высоком уровне», - сказал Ди Франческо.



Напомним, что в минувшем туре Серии А «Рома» разгромила «Беневенто».