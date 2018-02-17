УЕФА перепроверил допинг-пробы сборной России с Евро-2012

УЕФА провёл перепроверку допинг-проб игроков сборной России с чемпионата Европы 2012 года.

«УЕФА недавно провёл повторный анализ проб, взятых у игроков сборной России, выступавших на чемпионате Европы-2012, используя последние разработки и методы лабораторий ВАДА. Все результаты были отрицательными», — сообщает пресс-служба ФИФА.

Также отмечается, что допинг-пробы россиян с ЧМ-2014, ЧЕ-2016 и Кубка Конфедераций-2017 тоже дали отрицательный результат.

Напомним, вчера РФС опубликовал заявление, в котором выразил надежду на объективное и беспристрастное расследование в отношении игроков Руслана Камболова и Ивана Князева со стороны дисциплинарного комитета ФИФА.