Мбаппе поздравил Пеллегри, который побил его достижение в «Монако»

Нападающий «Монако» Пьетро Пеллегри, дебютировав за новую команду в матче 26-го тура Лиги 1 против «Дижона» (4:0), стал самым молодым футболистом за последние 40 лет, вышедшим на поле в составе монегасков.

Тем самым футболист побил рекорд экс-нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Пеллегри дебютировал за «красно-белых» в возрасте 16 лет и 336 дней, тогда как предыдущее достижение форварда, ныне выступающего за ПСЖ, составляет 16 лет и 347 дней.

Отметим, что Мбаппе сразу же поздравил Пеллегри в «твиттере».