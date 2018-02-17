Пюэль: «Здорово снова увидеть вместе Варди и Мареза»

Бунт нападающего «Лестера» Рияда Мареза закончен — алжирец вернулся в расположение команды и даже поучаствовал в создании гола в матче Кубка Англии. Его результативный пас Джейми Варди позволил «лисам» добыть победу над «Шеффилд Юнайтед». Наставник «Лестера» Клод Пюэль рад, что эта сага закончилась:

«Всё уже позади. Рияд вернулся в хорошем состоянии, и для нас это, конечно, очень приятно. Болельщики его тепло приняли. Важно, чтобы так продолжалось и дальше.

Самой главной задачей была победа, здорово снова увидеть вместе Варди и Мареза. Рияд был несколько разочарован ближе к концу матча, потому что хотел забить гол, но это нормально».

Напомним, что «Лестер» заблокировал переход Мареза в «Манчестер Сити» на флажке трансферного окна, потому игрок в знак протеста покинул расположение команды.