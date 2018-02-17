Оуэн: «МЮ в последних 13 матчах лишь однажды проиграл „Хаддерсфилду“ — в этом сезоне»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн поделился ожиданиями от встречи манкунианцев и «Хаддерсфилда» в 5-м раунде Кубка Англии:

«В последних 13 матчах против „Хаддерсфилда“ МЮ проиграл только однажды, но случилось это в этом сезоне, в Премьер-Лиге.

Денис Лоу забил три мяча своему бывшему клубу в январе 1963 года — именно тогда „красные дьяволы“ в последний раз встречались с „терьерами“ в Кубке Англии. С сезона 1971/72 „Хаддерсфилд“ ни разу не добирался до четвертьфинала.

Думаю, что у Жозе Моуриньо в этом сезоне хорошие шансы на победу, его команда снова одержит верх над „Хаддерсфилдом“».

Отметим, что манкунианцам в этом матче сможет помочь оправившийся от травмы защитник Эрик Байи.