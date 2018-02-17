Манише хотел бы вернуться в российский футбол

Бывший полузащитник московского «Динамо» Манише завершил карьеру в 2011 году, но хотел бы еще поработать в России:

«Да, сейчас я занят, но вы же знаете, что я всегда открыт к предложениям, поэтому не могу ничего исключать. В будущем вполне возможно, что я окажусь в одном из российских клубов, учитывая то, что я уже очень хорошо изучил вашу страну, российский менталитет, и у меня здесь много друзей. Я буду рад вновь попробовать себя в России.

Мне очень нравится Москва, у нее действительно волшебная атмосфера. Уверен, что португальским болельщикам, которые приедут в вашу страну на чемпионат мира, Москва понравится.

Был впечатлён и Казанью, но, если честно, не сильно удивлен - если Россия берется за какой-то важный проект, то у нее всегда получается его реализовать, в этом плане наши страны похожи. Другие стадионы пока видел только на фотографиях, смотрятся они действительно неплохо».

Португалец советует сборной России на мундиале играть только на победу:

«На предстоящем турнире россияне должны играть на победу, так как у команды неплохая линия нападения. Правда, есть определенные проблемы в защите, над этим нужно работать. В вашей сборной есть сильные футболисты, которые уже поиграли в Европе, но выделить кого-то отдельно сложно. Российским футболистам нужно лучше проявлять себя на уровне сборной, если сборная будет играть хорошо, как это было несколько лет назад, то к россиянам появится интерес среди европейских команд».

Народное мнение. Россия выйдет из группы на ЧМ-2018!