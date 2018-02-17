Манише: «Надеюсь, что скоро мы увидим настоящее „Динамо“, которое привыкло побеждать»

Португальский полузащитник Манише присоединился к московскому «Динамо» в мае 2005 года, но уже через полгода покинул клуб, заявив, что российский чемпионат ему не подходит. Экс-футболист делится воспоминаниями о «бело-голубых»:

«У „Динамо“ была хорошо развита инфраструктура, что позволяло качественно строить тренировочный процесс, но проблема существовала в самой структуре клуба, политика клуба по подбору футболистов мне была непонятна. Конечно, многие из них были квалифицированными игроками, но они не знали российских реалий и не смогли адаптироваться.

Сейчас, как мне кажется, ситуация немного изменилась, так как команда вернулась в Премьер-Лигу и поступательно развивается. Изменилась политика клуба, руководство не разбрасывается деньгами и покупает качественных игроков, не происходит постоянной смены тренеров, у команды скоро появится новый стадион. Надеюсь, что скоро мы увидим настоящее „Динамо“, которое привыкло побеждать».

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