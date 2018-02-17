Роббен: «Я смогу поиграть на самом высоком уровне еще год или два»

34-летний голландский хавбек Арьен Роббен поведал о своем будущем в «Баварии»:
«Физически я чувствую себя очень хорошо. Думаю, что смогу поиграть на самом высоком уровне еще год или два. Такова моя цель. У меня открытые и честные взаимоотношения с клубом, так что я ни о чем не переживаю. У клуба будет план. А затем мы решим, что делать дальше.
Другие клубы? Именно об этом я общаюсь с семьей за кухонным столом. Настал тот момент, когда я должен принимать решения.
Впереди много возможностей. Я оценивал некоторые идеи, но пусть они останутся при мне».
В феврале СМИ сообщали, что «Бавария» намерена продлить контракт с Роббеном.
Пример Тотти показателен, в конце карьеры он больше интриговал, чем приносил пользу.
Тот же Мальдини последние 2-3 года не играл, а мучился, но его боялись не поставить в состав.
Пример Тотти показателен, в конце карьеры он больше интриговал, чем приносил пользу.
Тот же Мальдини последние 2-3 года не играл, а мучился, но его боялись не поставить в состав.