Роббен: «Я смогу поиграть на самом высоком уровне еще год или два»

34-летний голландский хавбек Арьен Роббен поведал о своем будущем в «Баварии»:

«Физически я чувствую себя очень хорошо. Думаю, что смогу поиграть на самом высоком уровне еще год или два. Такова моя цель. У меня открытые и честные взаимоотношения с клубом, так что я ни о чем не переживаю. У клуба будет план. А затем мы решим, что делать дальше.

Другие клубы? Именно об этом я общаюсь с семьей за кухонным столом. Настал тот момент, когда я должен принимать решения.

Впереди много возможностей. Я оценивал некоторые идеи, но пусть они останутся при мне».

В феврале СМИ сообщали, что «Бавария» намерена продлить контракт с Роббеном.