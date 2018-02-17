Коэнтрау расплакался после ранней замены

Защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау, арендованный лиссабонским «Спортингом», очень остро воспринимает неудачи. В январе португалец «привез» своей команде пенальти и был заменен, после чего он на эмоциях разломал навес и расплакался. Подобная история приключилась и во время матча 1/16 Лиги Европы с «Астаной».

Португальцы одолели казахстанский клуб со счетом 3:1, но Коэнтрау расстроило решение главного тренера заменить его на 58-й минуте. Фабиу не скрывал эмоций, утешать футболиста пришлось президенту клуба Бруно де Карвалью.