Алекс Сандро опроверг слухи о возможном уходе из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро признался, что не обращал внимания на множество слухов о его возможном уходе из итальянского клуба.
«Это нормально, когда имя игрока всплывает в прессе, если он выступает хорошо.
Но я никогда не обращал внимание на подобное. Я всегда оставался сосредоточенным на игре за „Юве“. Я думал только об одном клубе, так как у меня еще 2 года действующего контракта. В Турине я чувствую себя хорошо, всем доволен».
Однако агент Федерико Пасторелло нарисовал совершенно другую картину для Rai Sport.
"Мне нужно сначала указать на то, что я не агент Алекса Сандро, но я работал над его возможным переездом в "Челси" летом. Спустя несколько лет в "Юве" он, вероятно, захочет осмотреться, и премьер-лига станет местом, куда можно будет уехать. Я ожидаю от него какого-то движения, и тот факт, что он не продлевал контракт, - это подсказка".
Однако агент Федерико Пасторелло нарисовал совершенно другую картину для Rai Sport.
"Мне нужно сначала указать на то, что я не агент Алекса Сандро, но я работал над его возможным переездом в "Челси" летом. Спустя несколько лет в "Юве" он, вероятно, захочет осмотреться, и премьер-лига станет местом, куда можно будет уехать. Я ожидаю от него какого-то движения, и тот факт, что он не продлевал контракт, - это подсказка".