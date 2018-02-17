Алекс Сандро опроверг слухи о возможном уходе из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро признался, что не обращал внимания на множество слухов о его возможном уходе из итальянского клуба.



«Это нормально, когда имя игрока всплывает в прессе, если он выступает хорошо.



Но я никогда не обращал внимание на подобное. Я всегда оставался сосредоточенным на игре за „Юве“. Я думал только об одном клубе, так как у меня еще 2 года действующего контракта. В Турине я чувствую себя хорошо, всем доволен».