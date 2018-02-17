Лэмпард считает, что Кристенсен ничуть не хуже ван Дейка

Экс-футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что защитник «синих» Андреас Кристенсен ничуть не хуже Вирджила ван Дейка, которого «Ливерпуль» подписал за рекордные 75 млн фунтов:

«Даже если бы ван Дейк перешел к нам, Кристенсен бы не затерялся и справился со всем. Вокруг таких игроков строится команда, возраст совершенно не важен. Он бы не испытал проблем ни в одном клубе.

Я какое-то время тренировался с Андреасом, когда еще был в команде. Мы все прекрасно знали его способности. Он присоединился к старшим ребятам, когда ему было только 16. Уже тогда Кристенсен впечатлял».