Экс-президент «Марселя»: «ПСЖ - это базар и цирк»

Экс-президент «Марселя» Бернар Тапи поделился мнением о проекте ПСЖ.

«Об этом клубе говорят много глупостей, но есть кое-что, чего они не могут отрицать: ПСЖ - это базар, цирк. Клуб, в котором тренер не имеет никакой власти.

Но в конечном итоге руководство ПСЖ поймет, что тренировать команду должен как раз тренер и что игроки должны прислушиваться к нему, какими бы ни были его решения - хорошими или плохими.

Трансфер Неймара? Честно говоря, я в своей жизни еще не видел такого бардака, как с этим переходом», - сказал Тапи.