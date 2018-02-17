Колумбийский хавбек стал игроком солигорского «Шахтера»

Пресс-служба «Шахтера» сообщает, что колумбийский полузащитник Рохер Каньяс сегодня стал игроком солигорского клуба.



«Колумбийский центральный полузащитник Рохер Каньяс стал футболистом „Шахтера“. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона.

2017 году Рохер отправился в кипрский АПОЭЛ. За время четырехмесячной аренды Каньяс сыграл в 13 матчах чемпионата и помог команде выиграть чемпионский титул.

Последним клубом Каньяса перед переходом в „Шахтер“ стал „Ордабасы“. С командой из Шымкента футболист завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана-2017», - сообщает пресс-служба.



Недавно сообщалось, что Павел Чесновский также присоединился к «Шахтеру».