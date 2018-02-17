Маццарри: «Белотти - большой профессионал, который способен добиться чего угодно»

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццарри считает, что нападающий его команды Андреа Белотти может достичь уровня форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина.



«Может ли Белотти достичь уровня Игуаина? Он уже забил множество голов за „Торино“, если учитывать его возраст, то он может добиться абсолютно любых показателей.



В этом сезоне у него были проблемы с физикой, но в последних матчах мы все видели, на что он способен.



Он не должен устанавливать себе никаких ограничений. Белотти - большой профессионал, который способен добиться чего угодно».



Отметим, что Андреа Белотти ранее интересовался «Манчестер Юнайтед».