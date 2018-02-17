Бенатиа: «„Наполи“ показывает красивый футбол, но „Юве“ солиднее и сильнее»

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа заявил, что его команде по силам выиграть Скудетто в этом сезоне. «Наполи» опережает «Юве» в турнирной таблице Серии А на одно очко.



«Это будет жестокая борьба за Скудетто до самого конца сезона. Но я убежден, что „Ювентус“ выиграет ее.



Люди воспринимают победы нашей команды как нечто само собой разумеющееся, но это не так.



„Наполи“ показывает красивый футбол, но „Юве“ солиднее и сильнее».



Напомним, что весной прошлого года «Ювентус» выкупил права на Бенатиа у «Баварии».