«Вольфсбург» - «Бавария»: Алькантара вернулся в состав

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Баварией». Отметим, что в состав мюнхенцев вернулся полузащитник Тиаго Алькантара, который из-за травмы не играл с ноября.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брума, Юнг, Кнохе, Иттер, Малли, Дидави, Гилавоги, Арнольд, Ориги, Мехмеди.

«Бавария»: Ульрайх, Вагнер, Зюле, Бернат, Рафинья, Толиссо, Руди, Алькантара, Рибери, Мартинес, Роббен.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Отметим, что в домашнем матче мюнхенцы «Вольфсбург» обыграть не смогли.