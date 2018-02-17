Ряд основных игроков «Црвены Звезды» получил отдых перед матчем с ЦСКА

Тренерский штаб «Црвены Звезды» решил предоставить отдых ряду основных игроков перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА.

Так, в сегодняшнем поединке чемпионата Сербии не сыграют не попавшие даже в заявку Дамьен Ле Таллек, Бранко Йовичич и Митчелл Дональд. Вуядин Савич и Неманья Радоньич начали поединок с «Явором» в запасе.

Кроме того, в заявке команды на сегодняшнюю игру нет основного нападающего команды Ричмонда Боаки, но ожидается, что он вернется в строй к московской встрече.

Игра в Сербии, напомним, завершилась вничью (0:0).