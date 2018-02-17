Пиоли: «„Аталанта“ - сильная команда, которая выступает на высоком уровне»

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли поделился мыслями накануне завтрашнего матча 25-го тура Серии А против «Аталанты».



«„Аталанта“ - сильная команда, которая выступает на высоком уровне. Они показывают очень интенсивный футбол. Их будет сложно обыграть, но я думаю, что нам по силам выйти победителями в этом противостоянии.



Наша позиция в таблице Серии А не соответствует амбициям клуба. Поэтому пришло время улучшать результаты».



В настоящее время «Фиорентина» занимает 11 позицию в таблице чемпионата Италии, а «Аталанта» расположилась на 8 строчке.



Напомним, что в матче предыдущего тура «Фиорентина» проиграла «Ювентусу».