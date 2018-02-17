«Вест Бромвич» лишил Эванса капитанской повязки после инцидента в Барселоне

Защитник «Вест Бромвича» Джонни Эванс лишился капитанской повязки после недавнего случая с угнанным такси в Барселоне.

Футболист попал в основной состав команды на сегодняшний матч Кубка Англии с «Саутгемптоном», но капитаном команды стал Гарет МакОли.

Напомним, 4 футболиста «дроздов» в Барселоне угнали автомобиль, который был припаркован возле «Макдональдса», доехали до отеля и оставили его у входа. Позже всех четверых игроков задержала полиция, но утром их отпустили.