Робиньо сделал дубль в матче за «Сивасспор»

Новичок «Сивасспора» Робиньо забил два мяча в матче 22-го тура чемпионата Турции с «Османлыспором» (3:2). Теперь на счету 34-летнего нападающего 3 гола в 3 поединках.
Робиньо подписал контракт с турецким клубом в январе.
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Новичок «Сивасспора» Робиньо забил два мяча в матче 22-го тура чемпионата Турции с «Османлыспором» (3:2). Теперь на счету 34-летнего нападающего 3 гола в 3 поединках.
Робиньо подписал контракт с турецким клубом в январе.