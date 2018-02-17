Хайнкес: «Очень жаль „Вольфсбург“, они великолепно сражались»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес подвел итоги матча 23-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (2:1).

«Забив быстрый гол, „Вольфсбург“ перешел к компактной обороне. В первом тайме нам было очень тяжело, нам было сложно комбинировать. Мы владели мячом, но не могли долгое время наладить свою игру. Тогда я понял, что так нам забить не удастся. По ходу второго тайма мы стали играть быстрее и четче.

После выхода на поле Томаса Мюллера мы поменяли тактику под него, так как он очень подвижен, постоянно ищет свободные зоны и создает пространство для партнеров. Вскоре мы сравняли счет, что было очень важно. В концовке матча нам удалось вырвать победу. Можно утверждать, что нам немного повезло. Очень жаль „Вольфсбург“, они великолепно сражались».