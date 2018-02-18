«Валенсия» одержала волевую победу над «Малагой»

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Валенсия» выиграла у «Малаги».
Малага, стадион «Ла Росаледа».
«Малага» - «Валенсия» - 1:2 (1:0)
Голы: Идейе 27 — Коклен 80, Парехо 85 (пен).
«Малага»: Роберто, Эрнандес, Диего Гонсалес, Росалес, Микел, Итурра, Ресио (Ласен 73), Чори Кастро (Ролан 83), Лестьенн (Кеко 68), Идейе, Эн-Несири.
Главный тренер: Хосе Гонсалес.
«Валенсия»: Нето, Мурильо, Гайя, Рубен Везу, Габриэл, Солер (Ферран Торрес 80), Парехо, Коклен, Гонсалу Гедеш, Вьетто (Родриго 60), Санти Мина (Дзадза 61).
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Мурильо 33, Итурра 62, Коклен 70, Чори Кастро 75, Парехо 75, Солер 77.
Судья: Трухильо.
В другом матче тура «Барселона» обыграла «Эйбар» (2:0).