Орлов: «Моя давняя мечта - появление женщины спортивного комментатора»

Российский комментатор Геннадий Орлов, ведущий курсы повышения квалификации «Студия комментаторов телевидения и радио Геннадия Орлова». рассказал о своей профессиональной мечте.

«Откровенно говоря, моя давняя мечта - появление интересной, подготовленной женщины спортивного комментатора. Не обязательно футбольного. У нас в профессии в основном мужчины. А хочется помочь вырасти женщине-профессионалу. За границей я уже слышал и видел таких.

У нас же женщин в профессии очень мало. Они в основном невыразительны, нет яркости. А хочется, чтобы это был женский разговор о спорте с присущей прекрасному полу мягкостью, интригой, да и кокетливостью, если хотите. И чтобы он совсем не походил на привычный уже мужской. У прекрасного пола ведь свой язык - это будет привлекать мужскую аудиторию еще больше».

Ранее Орлов высказался о выступлении «Зенита» в РФПЛ.