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Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет16.57.31.16
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет3.23.62.14
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик БФонбет1.354.410.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет2.43.153.05
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Италия. Серия А 2017/2018, 25 тур1X2
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Орлов: «Моя давняя мечта - появление женщины спортивного комментатора»

сегодня, 08:27

Российский комментатор Геннадий Орлов, ведущий курсы повышения квалификации «Студия комментаторов телевидения и радио Геннадия Орлова». рассказал о своей профессиональной мечте.

«Откровенно говоря, моя давняя мечта - появление интересной, подготовленной женщины спортивного комментатора. Не обязательно футбольного. У нас в профессии в основном мужчины. А хочется помочь вырасти женщине-профессионалу. За границей я уже слышал и видел таких.

У нас же женщин в профессии очень мало. Они в основном невыразительны, нет яркости. А хочется, чтобы это был женский разговор о спорте с присущей прекрасному полу мягкостью, интригой, да и кокетливостью, если хотите. И чтобы он совсем не походил на привычный уже мужской. У прекрасного пола ведь свой язык - это будет привлекать мужскую аудиторию еще больше».

Ранее Орлов высказался о выступлении «Зенита» в РФПЛ.

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Все комментарии
Верг
Верг
сегодня в 14:45
Гена, так иди и сделай вагинопластику и комментируй
Sueverny
Sueverny
сегодня в 14:36
Идея не плохая по сути. А вот как? "...Мама, снимите меня...". Слова мной глубокоуважаемой Валентины Терешковой.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 13:50
Генаха прав , а спартачам только Борисок подавай )
Mixacka
Mixacka
сегодня в 13:24
Генка , жену в кандидаты предлагай ))
Морозовский
Морозовский
сегодня в 13:11
У Танечки Булановой получилось бы оплакивать "зеньку"!
Miaf
Miaf
сегодня в 12:58
Эту новость надо на ветку Зенита в основные!!! и срочно , а то оставили тут без внимания, чтобы не травмировать питерских болельщиков, что гена женщиной заинтересовался а не по заветам Молло.
vka1970
vka1970
сегодня в 12:53
Когда бог хочет сделать что то плохое человеку, он лишает его ума.
Когда же Зениту, он присылает в Питер Орлова.
viv
viv
сегодня в 12:53
Похоже мечте Орлова не судьба сбыться, как и не сбыться мечте пупсиков выиграть Еврокубок.
mensk
mensk
сегодня в 12:49
Давайте вспомним слова великого Озерова "Такие комментаторы нам не нужны!"
Иван Пойлов
Иван Пойлов
сегодня в 12:35
Ах ты старый п а т а с к у н !!!!
wingback
wingback
сегодня в 12:26
генадий хочет чтоб ему комментировали процесс. генадию пора в дурдом...
Bavaria_M
Bavaria_M
сегодня в 12:24
так ведь уже есть. и это ты гена. даже женщины столько чуши сморозить не смогут за 1 мин сколько ты.
VV V
VV V ответил Мельгарехо
сегодня в 12:18
Мельгарехо:
в твоем возрасте уже не о женщинах надо думать
    ОЛЛС
    ОЛЛС
    сегодня в 12:18
    Это лишнее...
    sir-5
    sir-5
    сегодня в 12:16
    Мсье Орлофф : "В моём возрасте о женщинах только мечтаешь".
    artsinalex
    artsinalex
    сегодня в 12:14
    У Генки давно не было женщины или о чем он?
    ALEX26659
    ALEX26659
    сегодня в 12:13
    хоть на старости лет лазурного на баб потянуло...
    parallels
    parallels ответил LOpp
    сегодня в 12:07
    LOpp:
    Ну Чердак орет как баба, особенно визжит когда комментирует матчи клуба своего хозяина - Газпрома.
      lobsterdam
      lobsterdam ответил FuckTheWorld
      сегодня в 11:54
      FuckTheWorld:
      Дед уже окончательно сбрендил.
      наверное, таким образом привлекает на свой коммерческий курс "повышения квалификации". Но, видно, "квалификацию" уже не "поднимешь", вот и мечтает о несбыточном!
      lobsterdam
      lobsterdam
      сегодня в 11:51
      что, скучно в комментаторской будке стало одному? Гляди, накликаешь на нашу голову! У них не заржавеет!
      VV V
      VV V
      сегодня в 11:46
      Только Гена -олигофрен мог такое сказать, при чём из культурной столицы, ЖЕНЩИНА должна рожать, растить и воспитывать детей, а не играть в футбол, хоккей, бокс и т.д......всё-равно природа не даст лучших результатов, чем у мужчины....так зачем это всё ???
      P.S. интересно: когда хоккеистка одевает панцирь-там есть объём для сисек ? А ракушка называется "вагинатка" ?
      Мельгарехо
      Мельгарехо
      сегодня в 11:33
      в твоем возрасте уже не о женщинах надо думать
      FuckTheWorld
      FuckTheWorld
      сегодня в 11:26
      Дед уже окончательно сбрендил.
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      сегодня в 11:26
      Генах,а к Дубовицкой не обращался?)
      Smyth
      Smyth
      сегодня в 11:25
      Формулу 1 с Поповым какая-то женщина комментировала. Очень даже ничего, и человек явно разбирался в своем деле, и не было женской глупости.
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
      сегодня в 11:23
      Мечтая о женщине, Генаха идёт вразрез с генеральной линией всего лазурпроекта
      Saang
      Saang
      сегодня в 11:17
      Просто
      Нет
      Robbaggio
      Robbaggio ответил Russian_spb
      сегодня в 11:13
      Походу, там на Орлова и учат)
      Russian_spb
      Russian_spb
      сегодня в 10:53
      вы все не на то внимание обратили. то, что Геннадию женщину захотелось, это нормально. седина в голову - бес в ребро. а вот то, что существует целая "студия комментаторов Геннадия Орлова", вот это действительно новость. боюсь представить, чему он их там учит...

      (С) "ну, почему же правой ногой назад, а не левой вперед?"
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
      сегодня в 10:17
      Оттаяли к весне генкины бубенчики
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