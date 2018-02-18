Хави: «Роналду в игре с ПСЖ был лучше Неймара только тем, что вовремя подставил колено»

Бывший игрок «Барселоны» Хави сравнил действия нападающих Криштиану Роналду и Неймара в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - ПСЖ (3:1).

«Нужно смотреть не только на авторов забитых голов, но и в целом на качество игры обеих команд. Я прочитал много статей, где говорилось, что Роналду отыграл лучше Неймара. Но это же несправедливое утверждение! Что сделал Роналду? Забил пенальти и подставил колено... А как же моменты, созданные Неймаром? Ошибки, которые он заставлял совершить оборону „Реала“? Страх, который он вселял в игроков „сливочных“?

ПСЖ мог решать исход встречи и должен был это делать, когда была возможность. „Реал“ не играет хорошо, но все равно побеждает. Контратаки и углового хватило, чтобы добыть победу 3:1».