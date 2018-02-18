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Хави: «Роналду в игре с ПСЖ был лучше Неймара только тем, что вовремя подставил колено»

сегодня, 08:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Бывший игрок «Барселоны» Хави сравнил действия нападающих Криштиану Роналду и Неймара в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - ПСЖ (3:1).

«Нужно смотреть не только на авторов забитых голов, но и в целом на качество игры обеих команд. Я прочитал много статей, где говорилось, что Роналду отыграл лучше Неймара. Но это же несправедливое утверждение! Что сделал Роналду? Забил пенальти и подставил колено... А как же моменты, созданные Неймаром? Ошибки, которые он заставлял совершить оборону „Реала“? Страх, который он вселял в игроков „сливочных“?

ПСЖ мог решать исход встречи и должен был это делать, когда была возможность. „Реал“ не играет хорошо, но все равно побеждает. Контратаки и углового хватило, чтобы добыть победу 3:1».

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 13:22
Не соглашусь с Хави .Неймар за весь матч показал обводки и падения .А Роналду все-таки дважды забил
Betman
Betman
сегодня в 12:17
а петуx и того не сделал
Saang
Saang
сегодня в 12:00
Хави, ты все еще глоришь за Неймара, несмотря на то что он твою Барсу как есть продал да и еще и гадит время от времени
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 10:58
ну тут Хави не прав...Роналду, когда надо забил и принес победу, а Неймар по-большому счету ничего не показал, кроме того, что тянул одеяло на себя и передерживал мяч....единственное что можно вспомнить, так это пас на Мбаппе во втором тайме, когда Навас спас и все...понятно, что Роналду сейчас просто нападающий, который должен завершать атаки, что он и сделал, в самом процессе организации игры, его роль не велика, но он забивает и это для него и для Реала главное...посмотрим, что будет в Париже....
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:47
Этот старый маразматик,пусть это расскажет Герту Мюллеру,Алану Ширеру,не без известному барсуку Гарри Линекеру,да что там говорить,даже "феномен" применял удары "пыром"без замаха,что как бы западло.Все эти отскоки,подскоки,добивания и есть "хлеб" классного нападающего! Быть в нужном месте и в нужное время.........хотя....кому я опять пытаюсь что то рассказать..?
Don trambon
Don trambon
сегодня в 09:42
эх монобровка. про тебя уж все забыли, а ты всё воняешь. Самый тошный футболист и человек эта монобровь.)
112910415
112910415
сегодня в 09:25
но Неймар уже тренирует колено!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:24
Результат на табло, и результат сделал Роналду,а Хави просто кукарекает из-за своей приверженности Барселоне
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 09:19
Он нападающий и должен забивать. А танцы с мячом пусть фристайлерам оставляют
neomessi
neomessi
сегодня в 09:15
ну по игре было понятно что Роналду играл лучше Неймара.
Неймар со своими финтами кружился,вертелся, но ничего не смог сделать.
И я уверен что этот ПСЖ и в следующем году ничего не Европе не добьется.
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 09:13
Опять пук из Катара, результат куда важней чем "танцы" Неймара.)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:13
Они оба сыграли плохо, только Роналду забил, а Неймар нет.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 09:06
И ещё один момент . Все атаки ПСЖ начинались с Неймара , а когда ты атакуешь постоянно через один фланг или строишь свою игру через одного игрока, то твои действия становятся предсказуемы , тем более защитники Реала прекрасно знают Неймара, тот пас только Суаресу или Месси отдаст , а остальных он не замечает , это ещё по Барселоне заметно было . Если сравнить с той же барсой , то у них тоже вся игра строится через одного игрока , но в отличии от Неймара , Месси знает когда нужно пас отдать , а когда самому решать . Короче говоря , Неймар больше навредил , чем страху навёл
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 08:59
А разве не в этих мелочах заключается признак большей мастеровитости? Соккеровская школота конечно не оценит моего примера, так как кроме Роналду и гнома никого не видели, но всё же я его приведу: Был в недавнем прошлом такой нападающий Андрей Шевченко. Обладатель ЗМ, человек, который голы забивал пачками. Так вот у него вся игра как раз и сводилась к тому, чтобы вот так вот вовремя поставить колено, тыркнуть мяч в створ ворот любыми способами. Его особо и на поле было не видно, но в штрафной он всегда оказывался вовремя и был результативен. Красивым его стиль не назовёшь, но то, что это было весьма действенно спорить абсолютно бессмысленно. Мастерство ли это высшего уровня? Беспорно. Подставить вовремя колено ещё нужно уметь. Почему неймар не забил похожий гол, кто ему запрещал сделать тоже, что и Роналду? хави смотрит с колокольни созидателя, а не нападающего, оттого он и не объективен.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 08:56
Ну с Хави давно все ясно . После Баварии 4-0 . Он заявил что барса все равно сильнее потому что владела мячом больше . Раза 4 за игру , Неймар мог вывести на убойную позицию своих одноклубников , но вместо этого ,он лез в обводку теря мяч .
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