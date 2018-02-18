Чухлов: «Если „Селтик“ пройдет „Зенит“, перестану ходить на футбол»

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов выразил надежду, что «сине-бело-голубые» всё же пройдут «Селтик» в 1/16 финала Лиги Европы. В поединке в Глазго сильнее был клуб из Шотландии (1:0).

«Хочется, чтобы „Зенит“ выиграл. Если пройдет дальше „Селтик“, то, наверное, перестану на футбол ходить. Сколько можно вкладывать в этот клуб, покупать игроков, а толку никакого? И обратите внимание, из года в год - одно и то же происходит. Из группы выходим „на ура“, закидываем всех шапками, а в первом раунде плей-офф не можем решить вопросы.

„Зенит“ может склонить чашу весов в свою сторону только за счет желания! Команда должна быть единым целым, а не каждым за себя. Представьте сжатый кулак и пальчики, которые разбежались в разные стороны».