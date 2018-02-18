Чухлов: «Если „Селтик“ пройдет „Зенит“, перестану ходить на футбол»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет16.57.31.16
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет3.23.62.14
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик БФонбет1.354.410.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет2.43.153.05
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет8.66.61.32
Италия. Серия А 2017/2018, 25 тур1X2
14:30 Идет первый тайм, 43’ Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет5.73.651.63
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛФонбет1.19.222
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.583.95.8
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн---
Франция. Лига 1 2017/2018, 26 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет4.43.71.77
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб БордоБордоФонбет1.553.96.2
  • Главные новости
  • Все новости
15:16
Дзагоев: «Надеюсь, скоро снова обыграем „Спартак“ со счетом 5:1»0
14:38
Определилось имя рефери на матч «Челси» - «Барселона»15
12:02
Эвребе: «Нельзя отождествлять меня только с матчем „Челси“ - „Барселона“»72
10:54
«Зенит» жалеет о трансфере Жулиано в «Фенербахче»64
09:43
Канчельскис: «Главная проблема „Зенита“ - плохая атмосфера в команде»45
15:17
Спаллетти: «Отношения с руководством у меня в порядке»0
15:03
Олег Иванов: «За ничью с „Зенитом“ получили премиальные, как за победу»4
15:03
Азар: «„Реал?“ Моя семья наслаждается жизнью в Лондоне»2
14:49
Сборная России поздравила Нойштедтера с 30-летием2
14:47
Маротта прокомментировал возможное продление контракта Буффона1
14:38
«Ростов» организует бесплатную электричку в Краснодар на игру РФПЛ4
14:27
Бакамбу: «Нет проблем, что мой трансфер в „Бэйцзин Гоань“ немного затягивается»0
14:24
Молинаро: «Надеюсь на позитивный итог в матче против „Ювентуса“»0
14:13
Неймар планирует надолго остаться в ПСЖ7
14:07
Семин: «Очень тяжелые условия, холодно, поля сложные, но готовимся к матчу»5
13:59
Голкипер «Кальяри» продлил контракт с клубом2
13:56
«Торино» - «Ювентус»: стартовые составы0
13:53
Вальверде опроверг слухи об интересе китайских клубов к Иньесте0
13:43
«Кальяри» может усилиться экс-футболистом «Ювентуса» и «Милана»0
13:41
Марио Гомес: «Готов помочь сборной Германии на ЧМ-2018»1
13:31
«Локомотив» начал подготовку к ответному матчу против «Ниццы»12
13:23
«Реал» летом укажет Бэйлу на дверь10
13:16
«Интер» не собирается продевать контракт с Икарди в ближайшее время0
13:11
ЦСКА поздравил Натхо с 30-летием16
13:07
Ханданович: «Нет никаких оправданий, но мы будем бороться до самого конца»1

Чухлов: «Если „Селтик“ пройдет „Зенит“, перестану ходить на футбол»

сегодня, 09:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик22.02.2018 в 21:00 Не начался

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов выразил надежду, что «сине-бело-голубые» всё же пройдут «Селтик» в 1/16 финала Лиги Европы. В поединке в Глазго сильнее был клуб из Шотландии (1:0).

«Хочется, чтобы „Зенит“ выиграл. Если пройдет дальше „Селтик“, то, наверное, перестану на футбол ходить. Сколько можно вкладывать в этот клуб, покупать игроков, а толку никакого? И обратите внимание, из года в год - одно и то же происходит. Из группы выходим „на ура“, закидываем всех шапками, а в первом раунде плей-офф не можем решить вопросы.

„Зенит“ может склонить чашу весов в свою сторону только за счет желания! Команда должна быть единым целым, а не каждым за себя. Представьте сжатый кулак и пальчики, которые разбежались в разные стороны».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дзагоев: «Надеюсь, скоро снова обыграем „Спартак“ со счетом 5:1»
Сегодня, 15:16 0
Семин: «Очень тяжелые условия, холодно, поля сложные, но готовимся к матчу»
Сегодня, 14:07 5
Набабкин: «ЦСКА должен обыгрывать „Црвену Звезду“ и проходить дальше»
Сегодня, 12:38 9
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
Сегодня, 12:24 4
Канчельскис: «Главная проблема „Зенита“ - плохая атмосфера в команде»
Сегодня, 09:43 45
Орлов: «Моя давняя мечта - появление женщины спортивного комментатора»
Сегодня, 08:27 47
Обсудить
Все комментарии
Живанильда
Живанильда
сегодня в 13:20
Кокорин:Если Селтик пройдет Зенит,смотаюсь на недельку в Монако,сниму стресс.
vka1970
vka1970
сегодня в 13:09
Покупай телевизор Зенит.
kust07
kust07
сегодня в 13:09
Борька завязывай с этим футболом)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 12:58
Да брось Чухлов, вон пупсики позорятся постоянно, то В Л/Ч, то в Л/Е и ничего, да же Панов на них ходит!
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 12:19
не прокатит, лазурным посещаемость повышать надо,выдадут билет и отправят на стадион,а иначе отключат газ...
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 11:56
для начала перестань ходить под себя
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
сегодня в 11:15
Дали фору шотландцам. Всего то! :)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:05
Должны проходить, если будут помнить об игре с "Андерлехтом"
Saang
Saang
сегодня в 11:05
Стыдно за Зенит
Аксинья
Аксинья
сегодня в 10:54
Зенит победит...2-1...
311
311
сегодня в 10:52
Выходит, что вы Борис просто глор!)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 10:49
Я верю в победе Зенита
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 10:49
Вся страна будет за Зенит, ЦСКА и Локомотив! Русские вперед!
Казанский
Казанский
сегодня в 10:47
Степка и до этого на футбол не ходил и ничего,чувствует себя уверенно и размножается)))
kastites
kastites
сегодня в 10:29
Чкхлова можно понять
Если так пойдет дело,скоро на новый стадион и ходить ни кто не станет
cska plus
cska plus
сегодня в 10:19
Зенитовский рейнгольд.
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 10:09
Ну и зря. Футбол на этом не заканчивается)

Какой спрос сейчас с Фурсенко? Он и 100 лмн не потратил на покупки)
Да и условного Халка в команде нет...
Аденн
Аденн
сегодня в 10:06
Сколько можно вкладывать в этот клуб (зенит), покупать игроков, а толку никакого? И обратите внимание, из года в год - одно и то же происходит.
Не в бровь, а в глаз, сказано.
Стыдно, ой как стыдно за зенит.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 09:55
Зенит пройдет Селтик
112910415
112910415
сегодня в 09:50
Селтика пройдут, скорее всего
а вот потом...
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 09:48
"Если пройдет дальше „Селтик“, то, наверное, перестану на футбол ходить."
А Боярский еще держится..))))
drug01
drug01
сегодня в 09:42
Все решится дома!!!!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 09:30
Хотелось бы услышать тоже самое от медицины, что он перестанет заходить на сайт и наконец-то займётся своими пациентами..)
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 09:29
Слово если лишнее
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:22
Все шансы на вылет у Зенита есть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100