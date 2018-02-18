Спаллетти: «„Интеру“ не хватает спокойствия»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 25-го тура Серии А с «Дженоа» (0:2).

«Интер» прекрасно начал сезон, в первых 15 играх команда не знала поражений, но после победы над «Кьево» 3 декабря (5:0) у «нерадзурри» лишь 1 успех при 8 ничьих и 3 поражениях.

«Понятно, что, когда ты переживаешь такое тяжелое время, уверенности в своих силах будет всё меньше.

Мы пытались остаться в игре, но нам нужно больше баланса и спокойствия при работе с мячом. Когда что-то начинает идти не по плану, команде не хватает хладнокровия, чтобы исправить ситуацию.

В первом тайме мы держали игру в целом под контролем и собирались взвинтить темп в нужный момент, но гол спутал все карты».