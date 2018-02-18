Конте: «„Челси“ должен постараться провести идеальную игру против „Барселоны“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от дуэли с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«С одной стороны, мы знаем, что „Барселона“ - одна из лучших команд мира. Возможно, она фаворит на победу. С другой стороны, мы должны быть очень довольны, потому что имеем шанс проверить свои силы на фоне такого мощного соперника.

Мы должны постараться провести идеальный матч. Когда „Барселона“ владеет мячом, она играет фантастически, но нам надо попытаться использовать её слабые стороны при работе без мяча.

Месси не забивает „Челси“, и я надеюсь продолжить эту приятную для нас традицию. Нужно с большим уважением отнестись к этому футболисту, но мы принимаем вызов».

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