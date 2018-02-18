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Конте: «„Челси“ должен постараться провести идеальную игру против „Барселоны“»

сегодня, 09:58
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона20.02.2018 в 22:45 Не начался

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от дуэли с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«С одной стороны, мы знаем, что „Барселона“ - одна из лучших команд мира. Возможно, она фаворит на победу. С другой стороны, мы должны быть очень довольны, потому что имеем шанс проверить свои силы на фоне такого мощного соперника.

Мы должны постараться провести идеальный матч. Когда „Барселона“ владеет мячом, она играет фантастически, но нам надо попытаться использовать её слабые стороны при работе без мяча. 

Месси не забивает „Челси“, и я надеюсь продолжить эту приятную для нас традицию. Нужно с большим уважением отнестись к этому футболисту, но мы принимаем вызов».

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Все комментарии
Foxes
Foxes
сегодня в 14:22
Посторатся надо.
dimagas1
dimagas1 ответил nogganov_01
сегодня в 11:44
nogganov_01:
и в каком матче барса заряжала судей? аргументы в студию!
Хоть прошлом 1\8 против ПСЖ,ошибки судьи одну сторону чет совсем не в тему.
nogganov_01
nogganov_01 ответил abramjan
сегодня в 10:39
abramjan:
если скотолунцы не зарядят судей как у них в примере принято то дрюкнут их пенсы...
и в каком матче барса заряжала судей? аргументы в студию!
abramjan
abramjan
сегодня в 10:24
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