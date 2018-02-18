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Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»

сегодня, 12:24

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк подвел итоги товарищеского матча против норвежского «Олесунна». 28-летний футболист отметился двумя голевыми передачами в этой встрече.

«Хорошо себя чувствую, выдержал весь матч. Это был хороший спарринг для того, чтобы почувствовать ритм игры. Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут. Впереди две недели на то, чтобы подойти ко второй части чемпионата в оптимальных физических и психологических кондициях.

При розыгрыше штрафного увидел, что защитник отвернулся от меня. Чуперка вовремя покатил мне на ход, а я выполнил подачу. Карпин перед игрой просил больше подавать в штрафную, так как у нас в команде есть люди, которые умеют забивать головой. Это была больше импровизация, нежели наигранная комбинация, но отмечу, что некоторые моменты подобной игры мы отрабатываем на тренировках. Во втором голе прочитал передачу соперника, выполнил перехват. Зуев хорошо открылся, а я направил мяч в свободную зону.

Сложно играть с такими командами. Как правило, они берут своё не мастерством, а желанием. Такие спарринги очень полезны, а забить мы могли ещё. Обидно, что пропустили необязательный гол, так как пенальти был достаточно спорным».

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Все комментарии
Egorium
Egorium
сегодня в 14:51
В 28 лет расти есть куда, конечно, но поздновато.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил drug01
сегодня в 13:50
drug01:
Если только Карпин поможет.....?
КВГ поможет Ростову - я Верю.
drug01
drug01
сегодня в 13:46
Если только Карпин поможет.....?
Брулин
Брулин
сегодня в 13:01
Валера верим,думаю у него в Ростове сложится все
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