Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк подвел итоги товарищеского матча против норвежского «Олесунна». 28-летний футболист отметился двумя голевыми передачами в этой встрече.

«Хорошо себя чувствую, выдержал весь матч. Это был хороший спарринг для того, чтобы почувствовать ритм игры. Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут. Впереди две недели на то, чтобы подойти ко второй части чемпионата в оптимальных физических и психологических кондициях.

При розыгрыше штрафного увидел, что защитник отвернулся от меня. Чуперка вовремя покатил мне на ход, а я выполнил подачу. Карпин перед игрой просил больше подавать в штрафную, так как у нас в команде есть люди, которые умеют забивать головой. Это была больше импровизация, нежели наигранная комбинация, но отмечу, что некоторые моменты подобной игры мы отрабатываем на тренировках. Во втором голе прочитал передачу соперника, выполнил перехват. Зуев хорошо открылся, а я направил мяч в свободную зону.

Сложно играть с такими командами. Как правило, они берут своё не мастерством, а желанием. Такие спарринги очень полезны, а забить мы могли ещё. Обидно, что пропустили необязательный гол, так как пенальти был достаточно спорным».